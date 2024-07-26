الاحتلال يمنع مئات المصلّين من أداء صلاة الجمعة في الأقصى

أجبرت الشرطة الإسرائيلية المصلين الذين مُنعوا من الدخول إلى المسجد على العودة، فيما اعتدت على بعضهم بالضرب.

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيليّ، مئات المصلّين من دخول المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة، اليوم.

وأجبرت الشرطة الإسرائيلية المصلين الذين مُنعوا من الدخول إلى المسجد على العودة، فيما اعتدت على بعضهم بالضرب.

بدورهم، قال شهود عيان إن شرطة الاحتلال اعتدت على أحد الشبان بالضرب في منطقة باب الأسباط، ما أدى إلى إصابته في رأسه.

وتضيق الشرطة الإسرائيلية منذ عدة أسابيع على دخول الشبان إلى المسجد.

من جانبها، أشارت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، في بيان، إلى أن 35 ألفا تمكنوا من أداء الصلاة بالمسجد رغم القيود الإسرائيلية، كما "أدى المصلون بعد انتهاء صلاة الجمعة صلاة الغائب على أرواح الشهداء".

يأتي ذلك بينما يصعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة؛ ما أدى إلى استشهاد 589 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و400 واعتقال 9 آلاف و800، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع حرب تشنها إسرائيل، بدعم أميركي مطلق على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أسفر عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في القطاع.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​