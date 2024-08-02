متأثرا بإصابته إثر عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة: استشهاد المسعف تامر صقر

استشهد المُسعف المتطوع في الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، متأثرا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها يوم السبت الماضي، أثناء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم بلاطة - نابلس.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد "أحد متطوعينا متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع في نابلس"، وهو الشهيد المسعف تامر صقر.

وكان قد استشهد الفتى لؤي محمد مشة (17 عاما) والشاب علي بسام حشاش (24 عاما)، وأصيب 28 شخصا بينهم ثلاثة وصفت جروحهم بالخطيرة جراء قصف الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس؛ يوم السبت الماضي.

وأورد الهلال الأحمر في حينه، أن اقتحام قوات الاحتلال والقصف في مخيم بلاطة أسفر عن شهيد و28 إصابة بينها 3 إصابات خطيرة، وإحدى الإصابات الخطيرة لمسعف متطوع من متطوعي الجمعية.