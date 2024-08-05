قوات الاحتلال تقتحم جنين وسط اشتباكات مع المقاومة

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية حاصرت محل صرافة عملات وسط المدينة؛ فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في محاولة لصد الاقتحام.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، الإثنين، مدينة جنين وداهمت محلا للصرافة، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محاولة لصد الاقتحام.

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وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت جنين من شارع الناصرة، وداهمت محل الخليج للصرافة، وتعمدت صدم مركبات المواطنين في محيط دوار يحيى عياش.

وأوضح شهود عيان بأن قوات الاحتلال حاصرت محل صرافة عملات وسط المدينة. وأضاف الشهود أن الجيش اقتحم المحل وشرع بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وأدى ذلك إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة، نقلا على إثرها إلى مستشفى ابن سينا. وذكرت أن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح عدة بنايات في المدينة.

وقال شهود عيان إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال، فيما نجح الشبان من تفجير عبوة ناسفةمعدة مسبقًا في آليات الاحتلال على دوار السينما.

وقالت "سرايا القدس - كتيبة جنين" إن مقاتليها "تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال ويمطرون آليات العدو بزخات من الرصاص محققين إصابات مباشرة".

وأضافت "كما قاموا بتفجير عبوة معدة مسبقًا في آليات العدو المقتحمة في محور السينما محققين إصابات مباشرة".

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العدوانية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأدت هجمات الاحتلال والمستوطنين في الضفة منذ ذلك الحين، إلى استشهاد 604 أشخاص، وإصابة نحو 5 آلاف و400 آخرين، حسب معطيات رسمية الفلسطينية.

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