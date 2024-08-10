الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة.. اشتباك مسلّح واعتقال شاب

اقتحم مستعربون مخيم بلاطة، وسط وصول تعزيزات من جيش الاحتلال شارع القدس والانتشار على مداخل المخيم، واندلاع مواجهات في المنطقة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة "مستعربون"، اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستعربين اقتحموا مخيم بلاطة، وسط وصول تعزيزات من جيش الاحتلال شارع القدس والانتشار على مداخل المخيم، واندلاع مواجهات في المنطقة.

وأضاف أن الاحتلال احتجز عددا من الفلسطينيين، واعتقل أحدهم عقب ذلك.

وكانت قد أعلنت كتيبة نابلس من سرايا القدس خوض "مقاتلونا اشتباكات ضارية في محاور القتال في مخيم بلاطة ويمطرون قوات العدو المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا من مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نور الهمشري بعد مداهمة منزله في المدينة وتفتيشه وتخريب محتوياته.