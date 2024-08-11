شهيدان أحدهما معتقل متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال في جنين

أكّدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، استشهاد الشاب صبحي أحمد صبحي البظ (36 عاما)، متأثرا بإصابته قبل أيام برصاص الاحتلال في جنين"؛ كما أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم، أنها تبلغت باستشهاد المعتقل الجريح كفاح ضبايا، من مخيم جنين.

استشهد الشاب صبحي أحمد صبحي البظ من مدينة جنين، والمعتقل الجريح كفاح ضبايا، من مخيم جنين، متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها المدينة ومخيّمها، الأسبوع الماضي.

وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، "استشهاد الشاب صبحي أحمد صبحي البظ (36 عاما)، متأثرا بإصابته قبل أيام برصاص الاحتلال في جنين".

الشهيد صبحي محمود البظ

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام بكر، مساء اليوم الأحد، باستشهاد الشاب البظ، متأثرا بإصابته الخطيرة الأسبوع الماضي.

كما أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم، أنها تبلغت باستشهاد المعتقل الجريح كفاح ضبايا، من مخيم جنين، متأثرا بإصابته.

الشهيد كفاح ضبايا

وكان ضبايا والشابان جهاد جمال محمد حسين، وحمادة فراحتي، قد أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتم اعتقالهم، في السادس من آب/ أغسطس الجاري، خلال اقتحامها قرية كفر قود ومحاصرتها منزلا، كما استشهد الشابان وليد جمال محمد حسين (33 عاما) وخضر حسين خضر أبو قطنة (33 عاما) وتم احتجاز جثمانيهما.

وباستشهاد ضبايا والبظ، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 622 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من بينهم 145 طفلا، و9 سيدات.

وكان 5 شبان قد استشهدوا بقصف الاحتلال مركبة في الحي الشرقيّ من مدينة جنين، يوم الثلاثاء الماضي، فيما أصيب 6 آخرون بالشظايا والرصاص، منهم الشهيد البظ.

ومنذ اندلاع حربه على غزة، اقتحم الجيش الإسرائيلي جنين أكثر من 70 مرة، قتل خلالها ما يزيد عن 142 فلسطينيا من إجمالي نحو 615 قتلهم في الضفة خلال هذه الفترة، إضافة إلى 5 آلاف و400 جريح ونحو 10 آلاف معتقل، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد دعا إلى إخلاء مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة، والتعامل معه بالطريقة نفسها التي تتعامل بها إسرائيل مع قطاع غزة.

وردّا على ذلك، قالت حركة حماس، في وقت سابق اليوم، إن "دعوة وزير الخارجية الصهيوني لتدمير مخيم جنين، تعبير عن عقلية الإبادة التي تسكن قادة الاحتلال".