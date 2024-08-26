انفجار عبوّة ناسفة قرب حافلة مستوطنين جنوب بيت لحم

أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه العملية تكون الثالثة ليوم الأحد، التي سبقها محاولة تنفيذ عملية دهس قرب سلفيت، وفي ساعات الفجر الأولى، تم تنفيذ عملية إطلاق نار في جنين.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد انتصاف ليل الأحد - الإثنين، أنه يطارد فلسطينيين ألقوا عبوّة ناسفة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، نحو حافلة مستوطنين، ما أدى لأضرار في الحافلة دون وقوع إصابات.

وذكر جيش الاحتلال أنه نصب حواجز لمطاردة فلسطينيين يشتبه بهم أنه نفذوا هذه العملية.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه العملية تكون الثالثة ليوم الأحد، التي سبقها محاولة تنفيذ عملية دهس قرب سلفيت، وفي ساعات الفجر الأولى من الأحد، تم تنفيذ عملية إطلاق نار في جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، مساء الأحد، تجاه مركبة قرب سلفيت عند مدخل مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية، ما أدى لاستشهاد الشابين الفلسطينيين عدي نزار أبو ناعسة، ومصعب حسان مقصقص وهما من جنين.