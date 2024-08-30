الاحتلال الإسرائيلي يواصل اجتياح البلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 16 فلسطينيا منذ بدء العملية الإسرائيلية، أول من أمس الأربعاء، بينهم ثلاثة تبلّغت الوزارة باحتجاز الجيش الإسرائيلي جثامينهم.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياحها للبلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، في حين تحذر منظمات حقوق الإنسان من خطورة الوضع في الضفة الغربية بسبب "استخدام الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عنفا عشوائيا ضد المدنيين الفلسطينيين".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 16 فلسطينيا منذ بدء العملية الإسرائيلية، أول من أمس الأربعاء، بينهم ثلاثة تبلّغت الوزارة باحتجاز الجيش الإسرائيلي جثامينهم.

وذكرت مصادر محلية أن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها جيش الاحتلال في الضفة ارتفع، أمس، إلى 45، في حصيلة تشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار عمليات الاقتحام في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وشجبت دول ومنظمات دولية العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن "قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في الضفة الغربية وإدانته بشدة الخسائر في الأرواح، بما في ذلك الأطفال"، في بيان أدلى به متحدث الأمين العام، ستيفان دوغاريك.

كما دعا غوتيريش الاحتلال الإسرائيلي إلى "الامتثال لالتزاماته ذات الصلة بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم".