"الأونروا": أكثر من 150 طفلا قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

ذكر المسؤول الأممي أن "الأونروا" اضطرت إلى تعليق خدماتها في بعض المخيمات في الضفة الغربية.

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن أكثر من 150 طفلا استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وأوضح لازاريني في منشور عبر "إكس" الجمعة، أن الهجمات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية لا تزال تؤثر على اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

وأضاف أن عشرات الآلاف من سكان 4 مخيمات للاجئين في الشمال تأثروا سلبا من الهجمات الإسرائيلية بما في ذلك تضرر البنية التحتية.

وذكر المسؤول الأممي أن "الأونروا" اضطرت إلى تعليق خدماتها في بعض المخيمات في الضفة الغربية.

وفي سياق آخر، صرح ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبيركورن، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي ستبدأ في أول أيلول/ سبتمبر الوشيك لأكثر من 640 ألف طفل في غزة ستتم على مرحلتين.

وأوضح بيبيركورن في مؤتمر صحفي في جنيف الجمعة، أن كل مرحلة من الحملة تهدف إلى تطعيم أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في غزة.

وأضاف أن الاستعدادات لعمليات التطعيم اكتملت وأنه تم تسليم 1.26 مليون جرعة لقاح و500 من حاملات اللقاح إلى غزة.

وأشار إلى أن 400 ألف جرعة إضافية سيتصل غزة قريبا، وأنه هناك حاجة إلى معدل تطعيم لا يقل عن 90% في كل مرحلة لوقف الوباء ومنع الانتشار الدولي لشلل الأطفال.

ومنذ فجر الأربعاء، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا واسعا ومتواصلا في محافظات ومخيمات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، قتل خلالها حتى مساء الجمعة أكثر من 20 فلسطينيا.