جنوب الضفة: مستوطنون يضربون الأهالي ويسرقون الأغنام

"تفاجأنا عند الساعة الواحدة والنصف صباح السبت، بوصول سيارات نزل منها مستوطنون بلباس عسكري وأسلحة.. واقتلعوا أبواب مساكننا وشرعوا في ضربنا واستولوا على هواتفنا وأجبرونا على الابتعاد عن مساكننا".

في ظاهرة باتت تتكرر في الآونة الأخيرة، قام مستوطنون، فجر اليوم، السبت، بمهاجمة تجمع سكاني جنوب الضفة الغربية، واستولوا على 300 رأس من الأغنام، وأتلفوا ممتلكات سكانه واعتدوا عليهم بالضرب.

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وأفاد الأهالي في حديث لوكالة "الأناضول" بأن المستوطنين قدموا من مستوطنة "نوكديم"، وهاجموا تجمع "جورة الخيل" شرقي بلدة سعير، شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الأهالي أن المستوطنين بالإضافة إلى الاعتداء عليهم، والعبث بمحتويات منازلهم، قاموا بسرقة 300 رأس من الأغنام ودمروا كرفانات (مساكن متنقلة) لثلاث عائلات".

كما وأتلفوا خزانات مياه وسرقوا 5 هواتف نقالة واعتدوا بالضرب على عدد من السكان.

ياسر شلالدة، أحد الفلسطينيين المعتدى عليهم، أوضح: "تفاجأنا عند الساعة الواحدة والنصف صباح السبت، بوصول سيارات نزل منها مستوطنون بلباس عسكري وأسلحة".

وأضاف: "اقتلع المستوطنون أبواب مساكننا وشرعوا في ضربنا واستولوا على هواتفنا وأجبرونا على الابتعاد عن مساكننا".

وتابع: "ضربونا واعتدوا علينا وهددونا بالسلاح"، مشيرًا إلى أنهم "ظلّوا بعيدين عن مساكنهم، وحين عادوا إليها بعد نحو ساعة، وجدوا أن المستوطنين خلعوا الأبواب وأخذوا الغنم وخربوا المساكن وكسروا الأثاث".

وأفاد بأن المستوطنين عادوا مرة أخرى بعد ساعة إلى التجمع السكني، وأتموا تدمير الممتلكات.

وذكر شلالدة أن ما يسمى "أمن المستوطنة"، اقتحم تجمعهم السكني 8 مرات، كما اقتحمه مستوطنون 3 مرات، معتبرًا أن ما جرى "مخطط له".