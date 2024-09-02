أبو عبيدة: تعليمات جديدة لحراس الأسرى حال اقتراب جيش الاحتلال منهم.. تعنت نتنياهو سيعيدهم بتوابيت

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان، صدر عنه الإثنين: "نقول للجميع وبشكلٍ واضحٍ أنه وبعد حادثة النصيرات، صدرت تعليمات جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى، بخصوص التعامل معهم، حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم".

أعلنت كتائب القسام، الإثنين، صدور تعليمات جديدة لحرّاس الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، حال اقتراب جيش الاحتلال منهم، مشدّدة على أن تعنّت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "سيعيدهم في توابيت".

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان، صدر عنه الإثنين: "نقول للجميع وبشكلٍ واضحٍ أنه وبعد حادثة النصيرات، صدرت تعليمات جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى، بخصوص التعامل معهم، حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم".

وشدّد على أن "إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري، بدلا من إبرام صفقة، سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت".

وذكر أنه يتوجّب "على عوائلهم الاختيار؛ إما قتلى وإما أحياء".

وقال أبو عبيدة، إن "نتنياهو وجيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى، بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة للتبادل لمصالح ضيقة".

وأضاف أن "نتنياهو وجيشه تعمدوا قتل العشرات من الأسرى، خلال القصف الجوي المباشر".

وفي بيانات سابقة، قالت حماس إن العشرات من الأسرى قتلوا جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مناطق في القطاع خلال الحرب المستمرة للشهر الـ11 على التوالي.

واحتجاجا على مقتل المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، ومطالَبة بالتوصّل إلى صفقة تبادل أسرى، شارك عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء الأحد، وكذلك الإثنين، في مظاهرات ضخمة وغير مسبوقة في إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وبخاصة في مدينتَي تل أبيب والقدس، فيما قدّرت شركة Crowd Solutions، بأن 280 ألف شخص تظاهروا في تل أبيب وحدها، مساء الأحد.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن التوصل لاتفاق نهائي بشأن تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بات قريبا جدا، غير أنه أشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يفعل ما يكفي من أجل التوصّل إلى ذلك.