"الأونروا" تدعو إلى الحماية الفورية للمدنيين بالضفة جراء عدوان الاحتلال

دعا لازاريني إلى "الحماية الفورية للمدنيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك في الشمال".

استنكر مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 6 أيام بالضفة الغربية المحتلة، وأكد أن "العنف والدمار" الذي يرافقها "مزق" مدينة جنين.

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وقال لازاريني في منشور على منصة "إكس": "في هذه الأثناء في الضفة الغربية، وعلى مدى أكثر من 6 أيام، تمزقت جنين بالعنف والدمار، وهذا يتسبب في خسائر بالأرواح وإصابات بما في ذلك بين المدنيين، وأضرار جسيمة للبنية التحتية".

وأضاف "على مدى أكثر من 150 ساعة، يتعرض الأهالي لعملية عسكرية إسرائيلية واشتباكات مسلحة".

وبيّن لازاريني أن "لدى السكان وصول محدود إلى الغذاء والمياه والأدوية" بسبب الوضع الحالي.

وأشار إلى أن "الأونروا تعمل مع الشركاء الإنسانيين والمحليين لتقديم المساعدات المطلوبة بشكل عاجل".

ودعا إلى "الحماية الفورية للمدنيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك في الشمال".

وطالب الجيش الإسرائيلي "بالحفاظ على حماية المدنيين وتوفير الوصول إلى المساعدة (التي تحاول الوكالة توفيرها لهم)".

وفجر 28 آب/ أغسطس الماضي، أطلق الجيش الإسرائيلي "عملية عسكرية" شمال الضفة تعد الأوسع منذ عام 2002، حيث اقتحمت قوات كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة، ومساء اليوم نفسه من طولكرم ليعود ويقتحمها الإثنين.

أما في جنين، فما زالت العمليات مستمرة لليوم السابع، حيث دفع الجيش الإسرائيلي بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، ودهم أجزاء من مخيمها.