انسحاب الاحتلال من جنين بعد 10 أيام من العدوان

أبدى مواطنون عن مخاوفهم من عودة قوات الاحتلال لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة، كما حدث في مرات سابقة.

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، من مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية بعد 10 أيام من العدوان العنيف والمتواصل الذي أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، وخلّف دمارا واسعا في المدينة ومخيمها.

واستُشهد 21 مواطنا، بينهم أطفال ومسنون، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، في العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال على محافظة جنين، والتي وصفت بالدموية والأعنف منذ العام 2002.

وأبدى مواطنون عن مخاوفهم من عودة قوات الاحتلال لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة، كما حدث في مرات سابقة.