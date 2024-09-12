منظمة الصحة: ربع الجرحى في قطاع غزة على الأقل يعانون "إصابات مغيّرة للحياة"

منظمة الصحة العالمية تحذر من حجم الكارثة الصحية في غزة، مع وجود 22,500 مصاب يحتاجون إلى خدمات إعادة تأهيل بعد إصابات خطيرة خلال الحرب، بما في ذلك عمليات بتر وإصابات في الأطراف والحبل الشوكي.

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بأن ربع الأشخاص الذين أصيبوا في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 11 شهرا، يعانون "إصابات مغيرة للحياة"، مع تطلّب العديد منها بتر أطراف وغيرها من الحاجات "الهائلة" لإعادة التأهيل.

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وأوضحت المنظمة، في بيان، أن 22,500 من المصابين على الأقل في غزة من جراء الهجمات الإسرائيلية في إطار حربها على القطاع "سيحتاجون إلى خدمات إعادة تأهيل الآن ولسنوات مقبلة". وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة، ريك بيبركورن، في بيان، إن "الزيادة الهائلة في حاجات إعادة التأهيل تحدث فيما يتواصل تدمير النظام الصحي".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، أن حصيلة الحرب على قطاع غزة ارتفعت إلى 41,118 شهيدا على الأقل، لافتة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 95,125 منذ بدء الحرب.

وفي إشارة إلى تحليل حديث لأنواع الإصابات الناجمة عن الحرب، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن آلاف النساء والأطفال من بين المصابين بجروح خطرة وإن العديد منهم مصابون بأكثر من إصابة.

وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن هناك ما بين 13,455 و17,550 "إصابة خطرة في الأطراف" قائلة إنها الدافع الرئيسي للحاجة إلى إعادة التأهيل.

وأظهر التقرير حدوث ما بين 3,105 و4,050 عملية بتر لأطراف، لافتا إلى أن الإصابات الأخرى الخطرة تشمل إصابة الحبل الشوكي وإصابات دماغية وحروق كبيرة.

في الوقت نفسه، قالت منظمة الصحة إن 17 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة تعمل حاليا بشكل جزئي، فيما تُعلَّق خدمات الرعاية الصحية الأولية أو يتعذر الوصول إليها في أحيان كثيرة بسبب انعدام الأمن والهجمات وأوامر الإخلاء المتكررة الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كذلك، خرج المركز الوحيد المخصّص لترميم الأطراف وإعادة التأهيل، الواقع في مجمع ناصر الطبي والذي تدعمه منظمة الصحة العالمية، عن الخدمة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسبب نقص الإمدادات والعاملين الصحيين المتخصصين.

وقال البيان "للأسف، نزح جزء كبير من العاملين في مجال إعادة التأهيل في غزة". وأوضح بيبركورن أن "المرضى لا يستطيعون الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها"، مضيفا أن "خدمات إعادة تأهيل الحالات الحرجة متوقفة ولا تتوافر رعاية متخصصة للإصابات المعقدة، ما يعرض حياة المرضى للخطر".