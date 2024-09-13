حماس: التحريض الإسرائيليّ ضدّ الأقصى خطير ونحذّر من المساس بالمسجد

أكدت الحركة أن "حملات التحريض التي تنظمها جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم الصهيونية ضد المسجد الأقصى تحت حماية وإشراف حكومة المتطرفين الصهاينة (الإسرائيلية) هو خطوة تصعيدية خطيرة".

أكّدت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن حملات التحريض الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، "تصعيد خطير"، محذّرة من تداعيات المساس به.

جاء ذلك في بيان للحركة، تعقيبا على نشر "نشطاء جبل الهيكل" الإسرائيلية المتطرفة، تسجيلا مصورا يظهر احتراق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، مرفقا بعبارة: "قريبا في هذه الأيام".

وأكدت الحركة أن "حملات التحريض التي تنظمها جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم الصهيونية ضد المسجد الأقصى تحت حماية وإشراف حكومة المتطرفين الصهاينة (الإسرائيلية) هو خطوة تصعيدية خطيرة".

وأضافت: "الحملة تأتي ضمن المخططات الصهيونية الرامية لتهويده (الأقصى) وطمس معالمه وبسط هيمنة المستوطنين الفاشيين عليه".

وتابعت: "نحذر من مغبة إقدام حكومة الاحتلال ومستوطنيها، على أي عمل يمس بالمسجد وهويته العربية الإسلامية".

ولفتت إلى أن "الأقصى هو عنوان صراع شعبنا وأمتَيْنا العربية والإسلامية مع هذا المحتل".

ودعت الحركة إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى، وتكثيف الرباط في باحاته، والتصدي للمخططات الصهيونية ضده".

وطالبت الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بـ"الاضطلاع بواجباتهم تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخاطر، وكذلك أهالي غزة من إبادة شاملة، والعمل لردع الاحتلال ووقف العدوان".

ويقتحم وزراء بحكومة بنيامين نتنياهو، وخاصة وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، المسجد الأقصى.

وفي آب/ أغسطس الماضي، دعا بن غفير، للسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى وإقامة كنيس في باحاته.

وشهدت الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة بقيام مستوطنين بصلوات وطقوس تلمودية، ورقص وغناء، في المسجد.