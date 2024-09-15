الاحتلال يجبر مقدسيًّا على هدم منزله في بيت صفافا

ذكرت مصادر محلية أن بلدية الاحتلال أجبرت عليان على هدم منزله، الذي يؤوي خمسة أفراد، بحجة البناء دون ترخيص.

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطن المقدسي أحمد عليان على هدم منزله ذاتيا في بلدة بيت صفافا، جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن بلدية الاحتلال أجبرت عليان على هدم منزله، الذي يؤوي خمسة أفراد، بحجة البناء دون ترخيص.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.

يذكر أن الاحتلال نفذ 307 عمليات هدم وتجريف في محافظة القدس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق تقرير صادر عن محافظة القدس.