الاحتلال يقتحم مخيمي بلاطة والعروب واندلاع اشتباكات مسلحة

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دخلت المخيم من اتجاه حاجز حوارة العسكري، فيما يتصدى لها مقاومون بإطلاق الرصاص والعبوات من عدة محاور داخل المخيم وفقا لبياني سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مخيم بلاطة الواقع شرق مدينة نابلس، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دخلت المخيم من اتجاه حاجز حوارة العسكري، فيما يتصدى لها مقاومون بإطلاق الرصاص والعبوات من عدة محاور داخل المخيم وفقا لبياني سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة بلاطة أن مقاتليها يشتبكون مع القوات المقتحمة باستخدام الأسلحة والعبوات المتفجرة، مؤكدين أن المعركة ما زالت مستمرة. كما أكدت كتائب شهداء الأقصى - نابلس أن اشتباكات مسلحة تدور بين مقاتليها وقوات الاحتلال في المخيم.

واستهدف المقاومون جرافة وآليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال بالرصاص، في محاولة لعرقلة تقدمها داخل المخيم.