عبّاس يتوجّه الثلاثاء إلى مدريد على خلفيّة اعترافها بدولة فلسطين

"من المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء (الإسباني)، بيدرو سانشيز وملك إسبانيا فيليبي السادس، الرئيس محمود عباس قبل سفره إلى نيويورك التي من المقرر أن يصل إليها الجمعة، للمشاركة في الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة".

يتوجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء، إلى مدريد في زيارة رسمية تستغرق 48 ساعة، وذلك بدعوة من إسبانيا بعد اعترافها بدولة فلسطين، بحسب مصدر رسمي فلسطيني.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنه "من المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء (الإسباني)، بيدرو سانشيز وملك إسبانيا فيليبي السادس، الرئيس محمود عباس قبل سفره إلى نيويورك التي من المقرر أن يصل إليها الجمعة، للمشاركة في الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة".

وفي وقت سابق الإثنين، تسلم ملك إسبانيا فيليبي السادس أوراق اعتماد حسني عبد الواحد، أول سفير لدولة فلسطين في إسبانيا، بعدما اعترفت بها مدريد في أيار/ مايو الماضي.

ويترأس عبد الواحد البعثة الدبلوماسية لفلسطين في إسبانيا منذ العام 2022، وكان يتمتع بصفة سفير. لكن رتبته تبدلت في شكل رسمي بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين، قبل بضعة أشهر.

واعترفت الحكومة الإسبانية بدولة فلسطين في 28 أيار/ مايو، على غرار إيرلندا والنروج.

وبداية أيلول/ سبتمبر، أعلن رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، أن "أول قمة ثنائية بين إسبانيا وفلسطين"، ستعقد "بحلول نهاية العام".