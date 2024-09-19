ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في قباطية وألف طالب محاصرون داخل مدرستين

قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في قباطية وسط أنباء عن ثلاثة شهداء على الأقل في مواجهات مع قوات الاحتلال. التقارير الإسرائيلية أشارت إلى أن وحدة "دوفدوفان" استهدفت منزلاً في البلدة، ما أسفر عن "إصابة خمسة فلسطينيين، قُتل بعضهم".

استشهد ثلاثة شبان وأصيب خمسة آخرون، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، ومحاصرة أحد الأحياء في البلدة وسط إطلاق النيران بكثافة في محيط منطقة تضم مدرستين وسط حالة من الهلع في صفوف الطلاب.

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وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد ثلاثة شبان خلال حصار الاحتلال لمنزل في قباطية؛ وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد اكتشاف قوات خاصة بالقرب من مدرسة أبو عرب؛ وذكرت تقارير إسرائيلية أن قوة خاصة من وحدة المستعربين حاولت اعتقال أحد المطلوبين من قباطية قبل أن يتم اكتشافها واندلاع مواجهات.

وأفاد شهود عيان بـ"سماع دوي انفجار" في محيط المنزل المحاصر، وأوضحت أن قوة إسرائيلية خاصة أطلقت قذيفة محمولة على الكتف باتجاه المنزل الذي يقع بالقرب من مدرسين وسط البلدة. وبحسب المصادر، فإن "جيش الاحتلال يحاصر حيا كاملا خلف مجمع المدارس في بلدة قباطية، حيث طلب عبر مكبرات الصوت بإخلاء منازل في البلدة".

وأكدت أن "الاحتلال أخلى 7 منازل قسرا على الأقل"، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن "قرابة ألف طالب محاصرون في مدرستي عزت أبو الرب وقباطية الأساسية، فيما تم إخلاء 8 مدارس بعيدة عن مناطق الاشتباكات في قباطية"، وأشارت إلى "إصابات في صفوف الطلاب من جراء استنشاق الغاز".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 5 مصابين برصاص الاحتلال، معظمهم فتية دون سن الـ18، إلى مستشفى جنين الحكومي من بلدة قباطية وجميعهم في حالة مستقرة".

وبحسب شهود عيان، فإن تعزيزات عسكرية بينها جرافات وصلت إلى مكان المنزل، وفرضت حصارا على محيط المنزل بشكل كامل. وذكروا أن جرافة عسكرية شرعت بعملية هدم جدران المنزل المحاصر، بعد أن أجبرت القوات عشرات العائلات على إخلاء منازلهم في الموقع.

وأفادت المصادر بأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين، واستهدف مصابا على سطح المنزل المحاصر، قبل أن يعمل على سحب جثامين شهداء من المكان، فيما يواصل الدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه البلدة؛ فيما وقالت المصادر إن جرافات الاحتلال شرعت بهدم المنزل المحاصر.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص وقنابل تجاه المنزل مخلفة إصابات، فيما ظل مئات الطلبة عالقين بمدارسهم قرب المنزل. وتداول ناشطون فيديوهات لـ3 جثامين على سطح أحد المنازل، ويظهر في أحدها وصول قوة من الجيش لسطح المنزل وإطلاق النار على أحد الجثامين ثم تفجير قنبلة في ذات الموقع.

وأكد شهود عيان أن مئات الطلاب "عالقون داخل مدارسهم من جراء إطلاق النار المستمر من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية". وأشار الشهود إلى "حالة من الهلع الشديد في صفوف طلبة مدرستي أبو الرب وقباطية، بسبب إطلاق الرصاص الكثيف، ومحاصرتهم في المنطقة المستهدفة".

وأكدت جمعية "الهلال الأحمر" أن "قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى المنزل المحاصر في بلدة قباطية بعد ورود بلاغات عن إصابات في المنزل". وقالت إن طواقمها تتعامل مع إصابة شاب (19 عاما) برصاصة في الكتف في قباطية وتعمل على نقلها إلى المستشفى.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن عناصر من وحدة "دوفدوفان" حاصروا منزلا في قباطية وأطلقوا النار على عدد من الفلسطينيين، وقالت إن ذلك أسفر عن "إصابة 5 أشخاص بالنيران الإسرائيلية، قُتل بعضهم". وبحسب التقارير، فإن وحدة المستعربين التابعة لقوات "حرس الحدود" تقوم بـ"عمليات لإحباط الإرهاب في منطقة قريبة".