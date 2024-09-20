الضفة: هجمات واعتداءات للمستوطنين على فلسطينيين بحماية الاحتلال

قال شهود عيان، إن "الزجاج الأمامي لمركبة أحد المواطنين تهشم بعد تعرضها للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين، على الطريق الرئيس المحاذي لقرية أم صفا".

هاجم مستوطنون، الجمعة، فلسطينيين في خربة طانا شرقي نابلس، وأقدموا على طردهم عن مساكنهم.

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وقال مسؤول لجنة الدفاع عن أراضي طانا، ثائر حنني، إن "مستوطنين هاجموا الخربة واعتدوا على الأهالي ومنعوهم من الوصول إلى عين الماء وطردوهم من المكان، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وذكر أن المستوطنين هددوا بإطلاق النار في حال بقاء المواطنين في المنطقة.

إلى ذلك، أقدم مستوطنون مساء الجمعة على رشق المركبات بالحجارة قرب قرية أم صفا شمال غربي رام الله.

وقال شهود عيان، إن "الزجاج الأمامي لمركبة أحد المواطنين تهشم بعد تعرضها للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين، على الطريق الرئيس المحاذي لقرية أم صفا".

كما هاجم مستوطنون قرية التوانة في مسافر يطا جنوبي الخليل، واعتدوا على فلسطيني وحاولوا سرقة أغنامه.

وفي التفاصيل، فإن مستوطنين اعتدوا على المواطن حافظ بلال العريني أثناء رعيه لأغنامه بمنطقة "الحرون" في قرية التوانة، وحاولوا سرقة أغنامه.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال طريق قرية عبده ببلدة دورا جنوبي الخليل، علمًا أن الطريق يربط القرية مع عدد من القرى في المنطقة.