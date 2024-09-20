رام الله: طفل (10 أعوام) يشنق نفسه "أثناء اللعب"

قال ارزيقات: "بعد إجراءات تحقيق وبحث وتحر، وبمتابعة كاميرات المراقبة، تبين أنّ الطفل الذي عُثر عليه مشنوقًا في رام الله، قام بشنق نفسه أثناء اللعب واللهو".

عُثر، صباح اليوم الجمعة، على طفل (10أعوام)، مشنوقا، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، في بيان إن "الشرطة والأجهزة الأمنية، باشرتا إجراءات البحث والتحري في واقعة وفاة طفل (10 سنوات)، عُثر عليه مشنوقًا في رام الله".

وأضاف لاحقا في بيان آخر: "بعد إجراءات تحقيق وبحث وتحر، وبمتابعة كاميرات المراقبة، تبين أنّ الطفل الذي عُثر عليه مشنوقًا في رام الله، قام بشنق نفسه أثناء اللعب واللهو".

وناشد ارزيقات "الأهالي بضرورة الانتباه لأطفالهم وتحذيرهم من خطورة بعض الألعاب، والسلوكيات التي قد تبدو غير مؤذية في الظاهر، لكنها قد تشكل تهديدًا حقيقيًا على حياتهم".