الضفة.. اقتحامات في الخليل وطولكرم وجنين ونابلس

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم السبت، بلدة سعير شرق الخليل، وفتشت عدة منازل في منطقة العاروض عرف من أصحابها شوقي جرادات.

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كما وشددت اجراءاتها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل، وابقت على اغلاق البوابات الحديدية على مداخل المدينة، وعرقلت حركة تنقل المواطنين على الحواجز المنتشرة في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وفي جنين، أفادت مصادر محلية، بأن عددًا من آليات الاحتلال، اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة إلى منطقة خلة الصوحة والحي الشرقي، وداهمت عددًا من منازل الأهالي، وقامت باعتقال الشاب، قسام شافعي، وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت في الحي الشرقي لمدينة جنين.

وفي نابلس اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال، الليلة، بلدة سبسطية شمال غرب المدينة.

ونقلت "وفا" عن رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إفادته بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات.

وفي طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق المدينة، وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من جهة حاجز عناب العسكري، وجابت شوارعها وأحيائها وتحديدًا الشارع الرئيسي وشارع السكة والجبل الجنوبي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.