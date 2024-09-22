حماس تشيد برد حزب الله وتعتبره فشلاً للمخططات الإسرائيلية

حماس تشيد بالرد العسكري لحزب الله على جرائم إسرائيل في فلسطين ولبنان، معتبرة أن الهجمات تعزز تلاحم المقاومة في المنطقة وتربك حكومة الاحتلال في محاولاتها لتغيير موازين القوى.

أشادت حركة "حماس" بالهجمات الواسعة التي شنها حزب الله اللبناني، فجر اليوم الأحد، على مواقع عسكرية وإستراتيجية إسرائيلية، ردًا على "جرائم الاحتلال في فلسطين ولبنان".

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وأعربت حماس، في بيان صحافي، عن تقديرها لـ"صمود وشجاعة المقاومة اللبنانية"، مؤكدة أن "دعمهم للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة والضفة الغربية يعزز التلاحم في مواجهة الاحتلال".

وأشارت الحركة إلى أن "هذا الرد النوعي يثبت فشل المخططات الإسرائيلية في محاولات الاستفراد بقطاع غزة وفك الارتباط بين المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في المنطقة".

وأكدت أن الهجمات "تساهم في زيادة الهروب الجماعي للإسرائيليين من مناطق الجليل، بدلاً من إعادتهم" كما زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وأضافت حماس أن "التصعيد من قبل المقاومة في لبنان والعراق واليمن يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويضعف حكومة الاحتلال التي تسعى لفرض معادلات جديدة لصالحها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله أنه استهدف بعشرات الصواريخ مجمع رفائيل للصناعات العسكرية وقاعدة جوية رئيسية قرب مدينة حيفا، بعد ساعات من إعلان إسرائيل شنّ غارات مكثفة على أهداف للحزب في جنوب لبنان؛ في رد أولي تفجيرات أجهزة الاتصال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وتصاعدت حدة المواجهات بين الحزب وإسرائيل هذا الأسبوع، مع سلسلة تفجيرات طاولت أجهزة اتصال يستخدمها عناصره في عملية منسوبة لإسرائيل، وإعلان الأخيرة شنّ ضربة جوية في معقله بالضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، استهدفت اجتماعا لقيادة قوة الرضوان، وحدات النخبة في حزب الله.

وأورد الحزب في بيان الأحد "في رد أولي على المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء (مجزرة البيجر وأجهزة اللاسلكي)، قامت المقاومة الإسلامية بقصف مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا".

وأعلن الحزب أنه استهدف مرتين قاعدة ومطار رامات دافيد العسكريين "بعشرات من الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف المناطق اللبنانية وأدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين". وقاعدة رامات دافيد الواقعة على بعد نحو 45 كيلومترا من الحدود مع لبنان، هي من المواقع الأبعد التي يعلن حزب الله قصفها منذ بدء التصعيد.

وهذه المرة الأولى يعلن حزب الله استخدام هذه الصواريخ منذ بدء التصعيد في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وصاروخ "فادي 1" هو من عيار 220 ميلمترا، ويصل مداه إلى 80 كيلومترا، أما صاروخ "فادي 2" فهو من عيار 303، ويصل مداه إلى 105 كيلومترات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 150 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقت من لبنان، الأحد، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت بسبب ذلك، ما دفع "مئات الآلاف" من الإسرائيليين للاحتماء في الملاجئ وإغلاق المدارس في شمال إسرائيل، بما في ذلك في مدينة حيفا.