إصابة شاب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب طولكرم

أُصيب شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، مساء اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في القدم، فيما تعرض ثلاثة آخرون للاختناق نتيجة الغاز، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

أصيب شاب (35 عاما)، مساء اليوم، السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب 3 آخرون بحالات اختناق بالغاز في حادثتين منفصلتين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها "نقلت إلى المستشفى إصابة بالرصاص الحي في القدم لشاب (35 عامًا) تم استلامه (من جيش الاحتلال الإسرائيلي) من بوابة باقة الشرقية شمالي طولكرم" دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان آخر، قالت الجمعية إن طواقمها "نقلت إلى المستشفى 3 إصابات بالغاز المسيل للدموع منهم طفلة تبلغ من العمر شهرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة بمدينة نابلس".

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات مع سكانه استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية ضد شبان رشقوه بالحجارة.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي "اقتحم قريتي تل وعصيرة القبلية جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع".

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 719 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750.