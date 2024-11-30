الضفة.. ارتفاع وتيرة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

"مجموعات استيطانية تنشر مقطع فيديو معدّلاً بالذكاء الاصطناعي يُظهر اندلاع "حريق كبير في القبة المشرفة وداخل أسوار المسجد الأقصى وفي محيطها" مرفقًا بعبارة "قريبًا في هذه الأيام".

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابًا من مدينة طولكرم (حسام سبع السيد)، بعد مداهمة منزله في الحي الجنوبي للمدينة.

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ومساء أمس الجمعة، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، إثر اقتحام الاحتلال لعدة مناطق بالضفة، فيما حاول مستوطن مسلح مهاجمة قرية جنوبي الضفة، وتصدى له أهلها.

وذكرت وكالة "وفا" أن "قوات الاحتلال اقتحمت قرية عراق بورين، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين، أسفرت عن إصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام".

كما أفادت الوكالة بإصابة عدد من الأهالي بالاختناق في قرية يتما القريبة، إثر إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام، بعد اقتحام القرية، واندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

إلى ذلك، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة يعبد، جنوبي محافظة جنين، وانتشرت في شوارعها، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، وسط اندلاع مواجهات، وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة بلدة نحالين، غربي محافظة بيت لحم.

ونقلت "الأناضول" عن شهود عيان أن "جيش الاحتلال أغلق مدخل بلدة نحالين، ودفع بتعزيزات عسكرية داخلها، وشرع في مصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة من محال تجارية ومنازل".

وأضاف الشهود أن "قوات أخرى تواجدت في محيط بلدة حوسان المجاورة، وأقامت حاجزًا عسكريًا، ومنعت مرور المركبات، وقامت بأعمال بحث وتمشيط في المكان".

يشار إلى أنه بالتزامن مع بدء حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وهجماتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 797 فلسطينيًا وإصابة نحو 6 آلاف و600، واعتقال 11 ألفًا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

فيديو ممنتج "لاندلاع حريق ضخم في الأقصى"

إلى ذلك، لفت التقرير الأسبوعي الصادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض" إلى قيام "جماعة استيطانية بنشر صورة تُحاكي إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، في ظل الهجمة التي يتعرّض لها من حصار واقتحامات بأعداد كبيرة، تزامنًا مع منع دخول المصلين وإبعاد المرابطين خلال الاقتحامات".

وأوضح التقرير أن "مجموعات استيطانية معروفة كـ "نشطاء جبل الهيكل"، كانت قد نشرت، في وقت سابق، عبر منصاتها الاجتماعية، مقطع فيديو معدّلاً بالذكاء الاصطناعي ، يُظهر اندلاع "حريق كبير في القبة المشرفة وداخل أسوار المسجد الأقصى وفي محيطها"، وأعادت نشر الفيديو مرة ثانية وأرفقته بعبارة "قريبًا في هذه الأيام".

وفي سلوان علقت طواقم بلدية الاحتلال في القدس أوامر هدم في حي البستان لمنازل تعود لعائلة أبو شافع، وأمهلتهم مدة 14 يومًا لإخلائها. أما في شمال غرب القدس فقد هدمت قوات الاحتلال منشأتين زراعيتين بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا على طريق “الخنيدق” بين البلدتين ، تعود ملكيتهما للمواطنين جميل محمد ربيع، وعناد داود حميد

الخليل: اعتدى مستوطنون من "حافات ماعون" على مواطنين في مسافر يطا من قرية المفقرة ونكلوا بهم، كما اقتحم الآلاف من المستوطنين، من بينهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل بعد ان أغلقت قوات الاحتلال الحرم أمام المصلين المسلمين بذريعة الأعياد اليهودية.

كما اقتحم مستوطنون المقبرة الإسلامية وشوارع وأزقة البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، وحارة جابر وتل الرميدة وحي السهلة، ونظموا مسيرة استفزازية انطلقت من مستوطنة "كريات أربع" ومن البؤر الاستيطانية وسط المدينة، وقاموا برشق منازل الأهالي بالحجارة ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب.

بيت لحم: أغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيسي في قرية حوسان الذي يمر بمناطق الشرفا والمطينة والمشاهد، ومنعت حركة مرور المركبات وتنقلات المواطنين وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، بينما اقتلع مستوطنون أشجار زيتون في منطقة "خلايل اللوز".

رام الله: و هدمت جرافات الاحتلال غرفة زراعية وأسوارًا في بلدة دير دبوان في منطقة "أبو شريف" الواقعة بين بلدتي برقا ودير دبوان، تعودان للمواطن، رشاد سعود. فيما استولت قوات الاحتلال على منزل المواطن، وحيد أبو نعيم، في قرية المغير وحولته إلى ثكنة عسكرية ورفعت علم الاحتلال على سطحه.

وفي منطقة مرج عزرل من أراضي بلدة سنجل، أقدم مستوطنون على إشعال النار في أشجار الزيتون في وقت دمرت فيه أبقار المستوطنين أشجار الزيتون في منطقة المغربات من أراضي البلدة

نابلس: أُصيب شاب (23 عامًا) برصاص قوات الاحتلال عقب هجوم نفذه مستوطنون على أطراف حي الضباط في بلدة بيت فوريك بحماية جيش الاحتلال وتصدى لهم الأهالي، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة وسط إطلاق للرصاص.

وفي اللبن الشرقية قطع مستوطنون نحو 50 شجرة زيتون في الأراضي الواقعة قرب الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، فيما هاجم آخرون مساكن في تجمع العراعرة شرق دوما واعتدوا على مواطنين وأخرجوهم من بيوتهم.

وفي ظروف البرد والأمطار أخطرت قوات الاحتلال عشر العائلات في خربة الطويل التابعة لأراضي بلدة عقربا بهدم مساكنها وحظائر أغنام خلال الأسبوع المقبل دون تسليمها إخطارات، وفي قرية سالم هاجم مستوطنو "ألون موريه" المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة خلة الموسى شمال القرية واعتدوا عليهم وأقدموا على إتلاف محصول ثمار الزيتون والأكياس وسرقة آلة قطف الزيتون

قلقيلية: أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في 10 غرف زراعية شرق قلقيلية في المنطقة الشرقية من قرية جيوس تعود لكل من المواطنين: راشد سليم، ومحمود سعيد، ومضر إبراهيم، ومحمد مقبل، وعبد الرحيم فايق، ومعاذ مقبل، ومحمد داود، وإياد خالد، وعبد الله بيضة، وعبد الكريك الحلو، وذلك بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج".

سلفيت: أقدم مستوطنون على تحطيم مركبة المواطن مجاهد راضي عطياني أثناء قطفه ثمار الزيتون في منطقة المحاور في بلدة ياسوف وعلى قطع ما يقارب 100 شجرة زيتون من أراضي المواطنين تتراوح أعمارها بين 70-80 عامًا، وجزء آخر منها، لا يزال غرس زيتون تقارب أعمارها الـ 10 سنوات.

وفي منطقة المشرفة شمال القرية أقدم مستوطنون آخرون على تكسير أشجار حمضيات وإتلاف ثمارها، وفي منطقة وادي قانا غرب بلدة ديراستي اعتدوا على بيارة المزارع عبد الرزاق منصور في منطقة البصة وكسروا أشجار ليمون وبرتقال وأتلفوا ثمارها، كما سرق مستوطنون ثمار زيتون وآلة قطف كهربائية من منطقة بنات البر في أراضي بلدة كفر الديك، وقطعوا وكسروا 60 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن مجاهد راضي عطياني وحطموا زجاج مركبته، وفي بلدة حارس قام جيش الاحتلال الإسرائيلي وحرس "مستوطنة رفافا" باحتجاز المواطن بهاء سمارة والعمال الذين يعملون معه أثناء قطف ثمار الزيتون من أرضه القريبة من المستوطنة، وقام الجيش بإطلاق الرصاص الحي في الهواء وسرقة 6 شوالات ونصف زيتون وماكنتين لخراطة الزيتون وأربع فرشات زيتون.

الأغوار: أغلق مستوطنون بواسطة الحجارة مجرى من مجاري المياه في نبع العوجا الذي يعتبر مصدرًا أساسيًا للتجمعات البدوية والمزارعين في المنطقة للري والشرب، وفي اعتداء آخر في الأغوار، أحضر مستوطنون عشرات الأبقار إلى خلة حمد في الحمة قرب خيام المواطنين في المنطقة، كما أحضرت شاحنة تابعة للمستوطنين معدات فيما يبدو لبناء منشأة سكنية.

وفي خربة الفارسية استولت طواقم "مجلس المستوطنات" على مساعدات زراعية مقدمة لمواطنين من مديرية الزراعة، وفي منطقة البرج في الأغوار الشمالية هدمت قوات الاحتلال غرفتين سكنيتين من الطوب للمواطن راضي خليل زواهرة، فيما اقتحم مستوطنون خربة حمصة التحتا وشرعوا بتصوير منشآت السكان والتدقيق في هوياتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت الخربة في وقت سابق وقامت بالاستيلاء على ممتلكات للأهالي تشمل نظام طاقة شمسية وعربة مجرورة.

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