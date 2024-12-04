مداهمات واعتقالات بالضفة ومستوطنون يحرقون منازل في حوارة وبيت فوريك

سيطرت طواقم الدفاع المدني وإطفائية بلدية نابلس، سيطرت على ثلاثة حرائق افتعلها المستوطنون في بيت فوريك، شملت منزلا قيد الإنشاء، وبقالة، ومركبة.

مستوطنون يحرقون منزلا في بيت فوريك فجر اليوم (مواقع التواصل)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، في وقت أحرقت عصابة من المستوطنين، منازل ومنشآت ومركبات فلسطينية في بلدة حوارة و بيت فوريك شرقي نابلس.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أخلى بؤرة استيطانية قرب نابلس فجر اليوم. ردا على ذلك، هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين منازل للفلسطينيين في حوارة وبيت فوريك في نابلس وأضرموا النيران في منازل ومركبات.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا المنطقة الغربية من البلدة، وأضرموا النيران في ثلاثة مواقع.

وسيطرت طواقم الدفاع المدني وإطفائية بلدية نابلس، سيطرت على ثلاثة حرائق افتعلها المستوطنون في بيت فوريك، شملت منزلا قيد الإنشاء، وبقالة، ومركبة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي الضباط بالبلدة، بعد هجوم نفذته مليشيات المستوطنين فجر اليوم على المنطقة.

وهاجم المستوطنون عددا من المنازل، في محيط بلدة حوارة، تحت حماية جيش الاحتلال، وأضرموا النيران فيها.

وصعد مستوطنو مستوطنة إيتمار المقامة على أراضي القرية، من هجماتهم ضد البلدة والمناطق المجاورة في الفترة الأخيرة، تحت حماية جيش الاحتلال.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب المدينة، واعتقلت الشيخ سائد عصيدة ونجله عمر بعد دهم منزلهما وتفتيشه.

وفي بلدة بيتا جنوبي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال محمد عمر دويكات وعبدالله دويكات خلال اقتحام البلدة.

وشرعت جرافة للاحتلال صباح الأربعاء، بهدم مشطب سيارات قرب مدخل بلدة بيتا. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية روجيب شرقي نابلس.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من المدينة عقب دهم منازلهم، والعبث بمحتوياتها.

والمعتقلون هم: أحمد الأسطل، محمد جهاد، صهيب ابو حامد، سامر الاقرع، عبد الرحمن خليفة.

كما حطت قوات الاحتلال محتويات منزل عائلة أبو عصب خلال اقتحام قلقيلية.

وداهمت قوات الاحتلال منازل لفلسطينيين في بلدة عزون عتمة جنوب قلقيلية، وقامت باعتقال الشاب نادر سليم والشاب محمد رضوان.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ورد عاكف الريماوي، من بلدة بيت ريما، عقب مداهمة منزل ذويه، علما أنه تم الإفراج عنه قبل شهرين من سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان عقب اقتحام مخيم الجلزون، عرف منهم، الشاب جمال مبارك، والشاب مجد نائل شراكة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية عارورة، وشنت حملة اعتقالات، وحولت منزلا إلى مركز للتحقيق الميداني، كما اقتحمت قوات أخرى قرية شقبا غربي رام الله ومخيم الدهيشة في بيت لحم.