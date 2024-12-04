استشهاد مُسن إثر اعتداء الاحتلال عليه في عقربا.. ومواجهات في مخيم قلنديا

أفاد شهود عيان، باقتحام "قوة من الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا وإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع". وقال الشهود إن "مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة"...

استُشهد المُسنّ عاطف مالك ديريه، اليوم الأربعاء، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح عند مدخل بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس، وفق ما أفادت مصادر محلية فلسطينية.

وفي سياق منفصل، أُصيب 14 فلسطينيا، ظهر الأربعاء، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

واقتحم الجيش الإسرائيلي، مخيم قلنديا وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأفاد شهود عيان، باقتحام "قوة من الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا وإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع". وقال الشهود إن "مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة".

وأشاروا إلى أن الجيش الإسرائيلي "فتش محال تجارية قبل أن ينسحب من المخيم".

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، يوسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 803 فلسطينيين، وإصابة نحو 6 آلاف و450، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.