قتيل ومصاب برصاص أمن السّلطة في جنين وإطلاق نار يستهدف مقرّ المقاطعة في طولكرم

أطلقت قوات أمن السلطة الفلسطينية النار على شاب يبلغ من العمر 19 عاما، وآخر لم يتجاوز عامه الـ16؛ ليستشهد الأول وهو الشاب ربحي شلبي، فيما أُصيب الآخر بجروح.

قُتل شاب وأُصيب آخر، برصاص قوات أمن السلطة الفلسطينية، في جنين، شماليّ الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت السلطة، الإثنين.

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وقال الناطق باسم قوات الأمن الفلسطينية، أنور رجب، في بيان إن شابا في التاسعة عشرة، قُتل متأثرا بجروحه بعدما أصيب خلال "هجوم عنيف شنته مجموعة من الخارجين على القانون فيما كان يقود دراجته النارية" في جنين بشمال الضفة الغربية.

كذلك، أصيب فتى في السادسة عشرة في الحادث نفسه، بحسب رجب.

وأفادت مصادر محلية، بأن القتيل هو الشاب ربحي شلبي.

متداول | فيديو يوثّق إطلاق عناصر أمن السّلطة الفلسطينية النار على شاب في #جنين في #الضفة_الغربية، ما أسفر عن مقتله.



للتفاصيل: https://t.co/6TYltvrr28 pic.twitter.com/6Ed0s3cIpm — موقع عرب 48 (@arab48website) December 9, 2024

وذكر رجب أن "المؤسسة الأمنية تدين بشدة هذه الجريمة النكراء التي تمثل اعتداءً صارخًا على أمن المواطنين وسلامتهم"، مشيرًا إلى أن "الجناة لجأوا إلى وسائل خطيرة شملت استخدام العبوات الناسفة وإطلاق النار العشوائي، إضافة إلى زرع ألغام في الشوارع والطرق العامة، ما يُعرّض حياة المدنيين للخطر، بمن فيهم الأطفال والمؤسسات التعليمية والصحية"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية، في وقت متأخر من مساء الإثنين، بأن مسلّحين قد أطلقوا النار صوب مقر المقاطعة ومقر للشرطة الفلسطينية في طولكرم.

وذكرت أنهم ألقوا عبوات ناسفة، وأغلقوا شوارع، احتجاجا على مقتل الشاب شلبي.

وأكدت حركة حماس أن الشابين أصيبا برصاص قوات الأمن الفلسطينية، منددة بما تستمر الأجهزة الأمنية الفلسطينية في القيام به "ضد المقاتلين والمقاومة" و"من يلاحقهم الاحتلال" الإسرائيلي.

وشددت حماس على وجوب تجنب "النزاعات الداخلية".

وعمل عناصر في الدفاع المدني في جنين على إخماد نيران أضرمت في إطارات على إحدى الطرق خلال المواجهات.

ومنذ الخميس، تشهد جنين مواجهات على تخوم مخيمها لللاجئين. وفي اليوم المذكور، سيطر مسلحون على آليتين تعودان إلى السلطة الفلسطينية، وفق شهود، ثم استعرضت بهما في شوارع المخيم رافعة رايات حركة الجهاد الإسلامي.

وتسبب تبادل إطلاق النار بأضرار. واندلع حريق مساء السبت في مبنى تابع لمستشفى جنين إثر تبادل للنار بين مسلحين وعناصر في قوات الأمن الفلسطينية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.