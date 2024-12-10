إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

قالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في بيان: "طواقمنا تتعامل مع إصابتين بالرصاص الحي بالأطراف السفلية في بلدة سيلة الظهر جنوبي جنين".

أُصيب شخصان، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه لبلدة سيلة الظهر، شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: "طواقمنا تتعامل مع إصابتين بالرصاص الحي بالأطراف السفلية في بلدة سيلة الظهر جنوبي جنين".

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة سيلة الظهر وفتشت متاجر ومنازل، ما أدى لوقوع مواجهات مع فلسطينيين.

وأشاروا إلى أن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال الاقتحام.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس، ما أسفر إجمالا عن 809 شهداء، ونحو 6 آلاف و450 جريحًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.