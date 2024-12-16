تواصل العملية الأمنية للسلطة بالضفة.. اشتباكات في جنين ومخيمها

أدت الاشتباكات حتى الآن إلى مقتل 3 أشخاص برصاص أجهزة أمن السلطة بينهم شاب وطفل وأحد قادة كتيبة جنين يزيد جعايصة، بالإضافة إلى وقوع إصابات بين الطرفين.

تتواصل العملية الأمنية لأجهزة السلطة الأمنية لليوم الثاني عشر في الضفة الغربية المحتلة، حيث تدور اشتباكات بين مقاومين وعناصر أمن السلطة في عدة مواقع بمدينة جنين ومخيمها.

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وبحسب مصادر محلية، سمع أزيز الرصاص ودوي انفجار عبوات ناسفة في مواقع الاشتباكات، ويسود التوتر مدينة جنين ومخيمها منذ الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

تأتي الاشتباكات وعملية الأجهزة الأمنية للسلطة بعد إعلانها بدء تنفيذ المرحلة ما قبل الأخيرة للعملية التي أطلق عليها "حماية وطن"، وقال الناطق باسم أمن السلطة، أنور رجب، إن الحملة تأتي "في إطار جهود حفظ الأمن والسلم الأهلي وبسط سيادة القانون، وقطع دابر الفتنة والفوضى في مخيم جنين".

واعتبر أن "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقي الخدمات العامة بحرية وأمان".

وأدت الاشتباكات حتى الآن إلى مقتل 3 أشخاص برصاص أجهزة أمن السلطة بينهم شاب وطفل وأحد قادة كتيبة جنين يزيد جعايصة، بالإضافة إلى وقوع إصابات بين الطرفين، فيما تتواصل التظاهرات والاحتجاجات في جنين.

وفي السياق، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن "الحملة الأمنية ضد عناصر المقاومة تشكل تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء، وتلقي بظلالها السلبية على العلاقات الوطنية الداخلية".

وشددت على أن "سلاح المقاومة هو سلاح شرعي، وأن المقاومين ليسوا خارجين عن القانون، بل هم حماة الشعب والمدافعون عنه في مواجهة جرائم الاحتلال. الدور الوطني الذي يقوم به المقاومون لحماية شعبنا من جرائم المستوطنين وجنود الاحتلال يفترض أن يكون أولوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية".

وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مما وصفته بـ"حسابات السلطة الخاطئة التي ستدفع الوضع الفلسطيني نحو منحدر خطير قد يؤدي إلى اقتتال داخلي"، مشيرة إلى أن هذه الحملة "لن تحقق أهدافها سوى بإشعال المزيد من التوتر، لتصب في مصلحة الاحتلال فقط".

وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذه الحملة، وسحب قواتها من مدينة جنين ومخيمها ورفع الحصار عنها، حتى لا تنتقل هذه الأحداث المؤسفة إلى مناطق أخرى؛ حسبما جاء في البيان.

وختمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانها بالقول، إن "الاحتلال نفسه لم يتمكن من اقتلاع المقاومة"، داعية إلى "تغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية قبل فوات الأوان، وتشكيل لجنة وطنية لمحاصرة الفتنة وتداعياتها وإعادة الأمور إلى نصابها بما يحفظ السلم الأهلي والمجتمعي".