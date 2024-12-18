الاحتلال يعلن مصادرة منزلين في قلقيلية وسلفيت تمهيدا لهدمها

جيش الاحتلال يواصل سياسة العقاب الجماعي بمصادرة وهدم منازل فلسطينية في قلقيلية وسلفيت، متذرعًا بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن نيته مصادرة وهدم منزلين في قلقيلية وسلفيت بالضفة الغربية المحتلة، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

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وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، أن القرار يشمل هدم ومصادرة شقة عائلة الشهيد جمال أبو هنية في قلقيلية، والذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي في المدينة الفلسطينية في حزيران/ يونيو الماضي.

كما أعلن جيش الاحتلال أن أصدر أمس الثلاثاء، أمرا بمصادرة وهدم شقة في سلفيت تعود إلى عائلة الشهيد عمار عودة، والذي تتهمهسلطات الاحتلال بتنفيذ عملية في مدينة حولون قرب تل أبيب، في الرابع آب/ أغسطس الماضي.

وأشار البيان إلى أن القرار بشأن منزل عائلة الشهيد عودة، صدر بعد رفض اعتراض قانوني قُدم ضد المصادرة والهدم.