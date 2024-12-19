4 شهداء بقصف جوي للاحتلال استهدف مركبة في طولكرم

هجوم جوي نفذه جيش الاحتلال على مركبة بمخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة؛ ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة منذ صباح اليوم 6، إثر استشهاد مسنة وشاب في مخيم بلاطة.

استشهد 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، في هجوم جوي شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهدف مركبة في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

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جاء ذلك في أعقاب استشهاد شاب ومسنة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ صباح اليوم إلى 6.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة من جراء استهداف المركبة في مخيم طولكرم.

وفي وقت سابق، أفادت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، أن طواقمها عملت على نقل شهيدين من موقع القصف بمخيم طولكرم إلى المستشفى

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل تصعيد هجماته العدوانية في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة.

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