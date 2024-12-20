اعتدى مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، وأحرقوا مسجدا في قرية مردا، شمال سلفيت في الضفة الغربية.

مستوطنون يحرقون مسجدا في قرية مردا، فجر اليوم

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، مسجدا في قرية مردا، شمال سلفيت في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية فجرا وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.

شاهد | مستوطنون يحرقون مسجدا في قرية مردا ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه

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وأضافت المصادر أن عددا من الأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المسجد، حيث اقتصرت الأضرار على مدخله فقط.

واستنكر مدير الأوقاف في سلفيت، الشيخ عثمان الدين، "العمل الإجرامي بالاعتداء على بيت من بيوت الله"، ودعا الأهالي إلى "الانتباه خشية تكرار هذا الفعل الجبان من قبل المستعمرين الإرهابيين".

وناشدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، بـ"إدانة هذه الأعمال الشنيعة، ومحاسبة المسؤولين عنها".

كما وثقت وزارة الأوقاف، في تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق دور العبادة، عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 20 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 55 مرة.

وهدمت قوات الاحتلال، في الفترة ذاتها، مسجد الشيّاح في بلدة جبل المكّبر بالقدس المحتلة، علما أنه مقام منذ 20 عاما، كما دنس مستوطنون مسجد خربة مراح البقار، في بلدة دورا بمحافظة الخليل.

وألحقت قوات الاحتلال أضرارا بمسجدي أبو بكر الصديق في مخيم نور شمس، والشهداء في مخيم طولكرم، وهدمت مُصلىً لتجمّع عرب العراعرة قرب بلدة جبع شرق القدس، وجزءا من تسوية لمسجد أبو بكر الصديق في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس.