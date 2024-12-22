إصابة عامل بصعقة كهربائية وحالته خطيرة في "معاليه أدوميم"

أسفر حادث عمل عن إصابة عامل بجروح خطيرة خلال عمله في مستوطنة "معاليه أدوميم" بالضفة الغربية، اليوم.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب عامل بصعقة كهربائية خلال عمله في مستوطنة "معاليه أدوميم" بالضفة الغربية، اليوم الأحد، ووصفت حالته بأنها خطيرة.

وأفاد الناطق بلسان اتحاد الإنقاذ "إيحود هتسالا" الإسرائيلي بأن "الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية لرجل (حوالي 30 عاما) أصيب بصعقة كهربائية في شارع أوغادا في معاليه أدوميم".

وقال أحد المسعفين إنه "وفقًا لزملائه، فقد تعرض العامل للصعق بالكهرباء أثناء عمله في غرفة الكهرباء في المصنع. وبعد الإسعافات الأولية التي قدمناها له في مكان الحادث، تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة، ولكنها مستقرة".

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.