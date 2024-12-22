اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في الضفة

جيش الاحتلال يقتحم مدنًا وبلدات في الضفة الغربية ويعتقل طفلًا من البيرة، فيما اندلعت مواجهات في عدة مناطق وسط تصاعد الاعتداءات تحت غطاء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت وفجر الأحد، مناطق في الضفة الغربية المحتلة، واعتقل طفلا من مدينة البيرة، فيما أغلق مستوطنون مدخل قرية فلسطينية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة البيرة، وبلدات في محافظتي جنين ونابلس والخليل.

وأفادت بأن "قوات الاحتلال اقتحمت أطراف مدينة البيرة، قرب منطقة جبل الطويل، واعتقلت الطفل قيس أبو قبيطة، خلال تواجده في المنطقة".

وجنوبي الضفة، قالت "وفا" إن "عدة مواطنين أصيبوا بالاختناق خلال اقتحام قوة إسرائيلية بلدة سعير، شمال مدينة الخليل".

وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين في سعير، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قبل انسحابها من المنطقة.

وجنوبي الضفة، "أغلق مستوطنون من مستوطنة مدخل قرية وادي فوكين، غرب مدينة بيت لحم، بالحجارة، ومنعوا مرور المركبات والمواطنين، قبل أن يتم فتحها مجددا" وفق الوكالة الفلسطينية.

وشمالي الضفة، اقتحم الجيش الإسرائيلي قريتي رمانة والطيبة، غرب مدينة جنين، وأطلق الرصاص صوب فلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وجنوب مدينة نابلس، "اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة بيتا، واحتجزت شابا واعتدت عليه بالضرب المبرح، قبل أن تفرج عنه لاحقا"، الوكالة الفلسطينية.

وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس ما أسفر عن استشهاد 824 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف و500 بجراح.