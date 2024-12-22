القدس: 82 شهيدا و290 مصابا برصاص الاحتلال منذ شن الحرب على غزة

بلغ عدد الشهداء في محافطة القدس 82 شهيدا و290 مصابا برصاص الاحتلال منذ شن الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولغاية 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

يستدل من إحصاءات ومعطيات وثقتها محافظة القدس، بأن 82 فلسطينيا استُشهدوا و290 آخرين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتصعيدها في الضفة الغربية والقدس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولغاية 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأفادت المحافظة في إحصاءات أصدرتها وحدة العلاقات العامة والإعلام، اليوم الأحد، بأنه جرى تسجيل 2032 حالة اعتقال من المحافظة، وإصدار سلطات الاحتلال 474 حكما بالسجن الفعلي على معتقلين من المحافظة، و115 قرارا بالحبس المنزلي، بالإضافة إلى إصدارها 11 قرارا بالمنع من السفر، و127 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس.

ووثقت المحافظة، اقتحام 66,916 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى 423 عملية هدم وتجريف للمنازل والمنشآت المختلفة.