قداس عيد الميلاد في بيت لحم.. دعوة للصلاة من أجل غزة

في كلمة له، خلال ترؤس قداس منتصف الليل في كنيسة المهد ببيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بمناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الغربي، دعا بيتسابالا إلى "توطيد العدل، وأن يعم السلام الجميع".

بطريرك القدس للاتين، بييرباتيستا بيتسابالا، خلال ترؤس قداس منتصف الليل في كنيسة المهد ببيت لحم (Getty images)

أعرب بطريرك القدس للاتين، بييرباتيستا بيتسابالا، عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، لما يعانيه من تدمير وقتل.

وفي كلمة له، خلال ترؤس قداس منتصف الليل في كنيسة المهد ببيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بمناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الغربي، دعا بيتسابالا إلى "توطيد العدل، وأن يعم السلام الجميع".

بيت لحم 2024 (Getty images)

وقال: "أريد أن أشكر إخوتنا في غزة، الذين التقيت بهم مؤخرا، وأؤكد لكم صلاتنا وقربنا وتضامننا، فأنتم لستم وحدكم".

وأضاف: "بالحقيقة، أنتم واقع مرئي للرجاء وسط الكارثة والدمار الشامل الذي يحيط بكم، ولكنكم لم تيأسوا، بل بقيتم متحدين راسخين في الرجاء. شكراً لشهادتكم الرائعة التي تدل على القوة والسلام".

ولم يسلم مسيحيو قطاع غزة من الحرب الإسرائيلية المدمرة والغارات العنيفة والمكثفة؛ فقد تعرضت كنيسة القديس برفيريوس لقصف، في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيا، معظمهم أطفال ونساء.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المستمرة بالقطاع، تضررت 3 كنائس بشكل كبير، كذلك استهدف الجيش الإسرائيلي المركز الثقافي الأرثوذكسي في حي الرمال الجنوبي، غرب مدينة غزة.

بيت لحم 2024 (Getty images)

وأردف بيتسابالا: "فكري يذهب أيضا لكم، أيها الإخوة والأخوات في بيت لحم. هذا العام أيضاً كان العيد حزيناً، يحمل في جعبته القلق والفقر والعنف. عشتم مرة أخرى اليوم الأهم لكم بطعم المعاناة وانتظار أيام أفضل".

وتابع: "أقول لكم: تشجعوا، لا يجوز أن ينفد الرجاء. لنجدد ثقتنا بالله، فلن يتركنا وحدنا".

والأحد، ترأس بيتسابالا قداساً في كنيسة العائلة المقدسة للاتين، في مدينة غزة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وللعام الثاني على التوالي، تحيي مدينة بيت لحم عيد الميلاد دون مظاهر احتفالية معتادة، حزناً على قطاع غزة، وسط استمرار الإبادة الإسرائيلية في القطاع منذ نحو 15 شهراً.

وغابت عن المدينة وكنيسة المهد، التي يُعتقد أنها شيدت على المغارة التي ولد فيها السيد المسيح، أي من مظاهر الاحتفال، واستُعيض عنها بالصلوات والدعوات من أجل وقف الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وبموازاة الإبادة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 832 وإصابة نحو 6500 فلسطيني، واعتقال 12 ألفاً و100.