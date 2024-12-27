تواصُل العمليّة الأمنية للسلطة الفلسطينية في جنين: مقتل ضابط هو الرابع من أجهزة الأمن

أسفرت العملية الأمنية حتى الآن عن مقتل خمسة من أهالي المخيم، إضافة إلى مقتل أربعة من ضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

قُتل ضابط في أجهزة الأمن الفلسطينية، هو الرابع الذي يُقتل من الأجهزة الأمنية في عمليتها الأمنية في جنين، بحسب ما أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ليل الخميس - الجمعة، والتي تواصلت، اليوم.

يأتي ذلك فيما تواصل الأجهزة الأمنية لليوم الثالث والعشرين على التوالي، حصار مداخل مخيم جنين، وإغلاقها بالسواتر الترابية.

واستمرّت اليوم الجمعة، الاشتباكات بين مسلّحين وعناصر الأجهزة الأمنية، وسط حصار متواصل للمخيم.

وقد أسفرت العملية الأمنية حتى الآن عن مقتل خمسة من أهالي المخيم، إضافة إلى مقتل أربعة من ضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأكد الناطق باسم أجهزة الأمن الفلسطينية، أنور رجب، في بيان، مقتل الضابط الملازم أول إبراهيم جمعة القدومي، من مرتبات جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، في مخيم جنين.

وذكرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أن الضابط قُتل حرقا، بعدما أصيب بزجاجات حارقة.