الضفة.. 15 حالة اعتقال بمداهمات لقوات الاحتلال

"حملات الاعتقال في الضفة تشكل أبرز السياسات الثابتة التي تستخدمها قوات الاحتلال بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الـ24 ساعة الأخيرة 15 فلسطينيًا، على الأقل، من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة، وأسرى سابقون.

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وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس وجنين وطولكرم ورام الله والخليل، ورافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبحسب "وفا" شملت حملة الاعتقالات، اليوم السبت، مواطنين من المزرعة الشرقية، وهما، نيشان نمر الزبن، وعبد الكريم شحادة الزبن، بعد مداهمة منزليهما.

وفي طولكرم، اعتقل الاحتلال، فجر السبت، شابين من المدينة، وهما؛ اسلام موفق غنايم (22 عامًا)، وكريم زيتاوي.

كما لفتت "وفا" إلى أن قوات الاحتلال "تواصل التصعيد من حملات الاعتقال في الضفة، والتي تشكل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي" التي يمارسها الاحتلال بحق الأهالي.