رام الله: إصابة 3 فلسطينيين بجروح ورضوض إثر اعتداء إرهابي للمستوطنين

أوضح رئيس بلدية سلواد رائد نمر حامد لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عددا من المستوطنين المسلحين بحماية جيش الاحتلال اقتحموا البلدة، من جهة بؤرة استيطانية مقامة منذ 20 يوما في منطقة "البرج" غربا، وهاجموا الفلسطينيين...

أصيب 3 فلسطينيين، واعتقل آخر، اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة سلواد شرقي رام الله.

وأوضح رئيس بلدية سلواد رائد نمر حامد لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عددا من المستوطنين المسلحين بحماية جيش الاحتلال اقتحموا البلدة، من جهة بؤرة استيطانية مقامة منذ 20 يوما في منطقة "البرج" غربا، وهاجموا الفلسطينيين في الأراضي الزراعية واعتدوا عليهم بالضرب المبرح.

وأضاف، أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح ورضوض، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني، إسلام راجي حامد، أثناء عمله في الزراعة بتلك الأراضي، مؤكدا أن المستوطنين حطموا زجاج مركبة تعود للمواطن يحيى راجي عيسى حامد.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الـ24 ساعة الأخيرة 15 فلسطينيًا، على الأقل، من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة، وأسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس وجنين وطولكرم ورام الله والخليل، ورافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.