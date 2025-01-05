الاحتلال يجبر ست عائلات مقدسية على هدم منازلها في سلوان

أفادت محافظة القدس في بيان مقتضب، بأن سلطات الاحتلال أجبرت أصحاب ستة منازل مملوكة لعائلة عويضة على هدم منازلهم في سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ست عائلات مقدسية على هدم منازلها في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس في بيان مقتضب، بأن سلطات الاحتلال أجبرت أصحاب ستة منازل مملوكة لعائلة عويضة على هدم منازلهم في سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، خلال مؤتمر صحافي عُقد، اليوم الأحد، في مقر الهيئة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال العام الماضي 903 إخطارات بهدم منشآت فلسطينية، بحجة البناء دون ترخيص، من بينها 190 عملية هدم في محافظات القدس وحدها.

وأوضح شعبان أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من وتيرة ممارساته الاستيطانية، مستهدفًا الأراضي الفلسطينية بمستويات غير مسبوقة. وأشار إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن مخطط الاحتلال للسيطرة على كافة الأراضي الممتدة بين النهر والبحر، بهدف تعزيز التفوق اليهودي على حساب الحقوق الفلسطينية.

وأكد أن هذه "السياسات تهدف إلى إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، من خلال عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وتفريغها من طابعها الحضاري والثقافي الأصيل"، كما أشار إلى السيطرة الممنهجة على المناطق الإستراتيجية من الجغرافيا الفلسطينية، عبر التقطيع والنهب والإغلاق، وفرض منظومة من القيود التي تؤثر على نمط الحياة الفلسطينية اليومية، سواء من خلال الحواجز أو منظومة الإغلاق المكثفة.