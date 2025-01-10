مستوطنون يحرقون غرفة زراعية ويخطون شعارات عنصرية في قرية أبو فلاح

اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على في قرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله، بالضفة الغربية، وأحرقوا غرفة زراعية، وخطوا شعارات عنصرية.

أحرق مستوطنون، الليلة الماضية، غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية في قرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله، بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا أطراف قرية أبو فلاح، وأحرقوا غرفة زراعية تعود إلى أحد المواطنين من القرية، وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانها، دون أن يبلغ عن إصابات.

وهرعت إلى المكان طواقم الدفاع المدني الفلسطيني التي عملت على إخماد الحريق.

وتعرضت بلدات أبو فلاح، وترمسعيا، والمغير، شمال شرق رام الله في الأيام الأخيرة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللها إحراق منزل وغرف زراعية وخط شعارات عنصرية.