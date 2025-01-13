عباس يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تطورات الأوضاع الفلسطينية

لفت عباس إلى أهمية بريطانيا في أن تلعب دورا أكبر في بذل جهود السلام وتحقيق الأمن والسلام وفق قرارات الشرعية الدولية.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وذلك في لقاء جمع بينهما بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.

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وأطلع عباس الوزير البريطاني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 القاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع.

وحذر الرئيس الفلسطيني من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والاستيطان والاستيلاء على الأرض والضم، وتواصل جرائم المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال.

وحذر من مخاطر وقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في فلسطين، وأهمية دعمها لتمكينها من الاستمرار في عملها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ومواجهة القرار الإسرائيلي بمنعها من العمل، وذلك لخطورة هذا القرار المخالف للشرعية الدولية.

وأوضح عباس مضي الحكومة الفلسطينية في تنفيذ برامج الإصلاح بشكل حثيث، لافتا إلى أهمية استعادة جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن "استمرار حجز الأموال يشكل عائقا أمام الحكومة في قيامها بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني".

ولفت عباس إلى أهمية بريطانيا في أن تلعب دورا أكبر في بذل جهود السلام وتحقيق الأمن والسلام وفق قرارات الشرعية الدولية.

ووصل وزير الخارجية البريطاني إلى رام الله قادما من مدينة القدس في زيارة قصيرة غادرها عقب لقاء عباس.