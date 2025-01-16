نابلس: 3 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم عسكر

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في منطقة البوابة وأغلقتها، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت تجاه المنازل والمحال التجارية.

أصيب فتيان وشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي ما أسفر عن إصابة فتى (14 عاما) بالحوض وآخر (17 عاما) في الركبة وشاب (18 عاما) بالحوض.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت المصابين الثلاثة إلى المستشفى.

إلى ذلك، تجمع مستوطنون مساء الخميس على الشارع الرئيس "القدس – الخليل" جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن العشرات من المستوطنين تجمعوا على الشارع الرئيس القدس – الخليل بالقرب من دوار التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، وحملوا يافطات ورددوا شعارات عنصرية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في منطقة البوابة وأغلقتها، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت تجاه المنازل والمحال التجارية.

وفي وقت سابق الخميس، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، أريج الجعبري، في مدينة الخليل ما أدى إلى إصابتها برضوض.

وذكرت الجعبري أنه أثناء محاولتها توثيق اعتداء جنود الاحتلال على مجموعة من الشبان بعد احتجازهم على أحد الحواجز العسكرية المقامة في منطقة واد الحصين شرق الخليل، قام الجنود بضربها بأعقاب البنادق على ظهرها، ما أدى إلى إصابتها برضوض نقلت على إثرها بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى المستشفى.

ويأتي هذا الاعتداء في إطار سعي الاحتلال المتواصل لفرض تعتيم إعلامي على جرائمه في المناطق المغلقة من مدينة الخليل، من خلال ملاحقة النشطاء ومنعهم من توثيق ما يتعرض له الأهالي في تلك المناطق من اعتداءات وانتهاكات مستمرة.

يذكر أن قوات الاحتلال عزلت قبل أكثر من 5 شهور معظم أحياء تلك المنطقة، وخصوصا السلايمة وجابر ووادي الحصين بشكل كامل عن باقي أجزاء المدينة، وأغلقت بالأسلاك الشائكة مداخل تلك الأحياء ومخارجها.

ويعاني ما يزيد عن 750 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، ظروفا حياتية قاسية وصعبة، جراء سلسلة الإجراءات القمعية والعنصرية المتصاعدة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين المستمرة عليهم.