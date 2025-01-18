الخليل: إصابة 4 أطفال برصاص الاحتلال خلال اقتحام بيت أمر

أصيب 4 أطفال بالرصاص الحي مساء السبت خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بيت أمر ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين.

وأسفر ذلك عن إصابة ثلاثة أطفال بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، ورابع بشظايا رصاص حي في يده، إضافة إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وجرى نقل الأطفال الأربعة بواسطة مركبات إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفيات مدينة الخليل.

إلى ذلك، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل مستوطنة "بسغوت" المقامة على أراضي الفلسطينيين في البيرة، أطلقت الرصاص الحي صوب شاب خلال تواجده في حي جبل الطويل، ما أدى إلى إصابته في القدم نقل على إثرها إلى المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم وتمركزت في منطقتي التل بالبلدة القديمة والبالوع وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، كما أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد نصبت في وقت سابق السبت بوابتين حديديتين على مدخلي الخضر، المدخل الشرقي القريب من منطقة القبور، والمدخل الغربي أسفل الجسر على مقربة من منطقة عقبة حسنة التي تعتبر المدخل الرئيس الموصل إلى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت بلدات شوفة وكفر اللبد وعنبتا وبلعا شرق محافظة طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدات المذكورة، وانتشرت في شوارعها وأحيائها الرئيسة، واعترضت حركة المواطنين والمركبات وسط إطلاق الأعيرة النارية دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرقي قلقيلية من مدخلها الشمالي الرئيس، وتوجهت صوب الحارة الشرقية وسط إطلاق قنابل الصوت بكثافة، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.