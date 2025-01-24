اقتحامات واعتقالات في عناتا واليامون وطولكرم

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها في الضفة الغربية، واعتقلت 9 مواطنين من عناتا، شمال شرق القدس، ومواطنا من بلدة اليامون، غرب جنين، ومواطنا من مدينة طولكرم، فجر اليوم الجمعة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 مواطنين من عناتا، شمال شرق القدس، ومواطنا من بلدة اليامون، غرب جنين، ومواطنا من مدينة طولكرم، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 9 مواطنين من بلدة عناتا، شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا، واعتقلت تسعة مواطنين بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

والمعتقلون هم: محمد غازي سلامة، ومؤمن سلامة، ويوسف حلوة، ومحمد زكريا شيحة، ومحمد قدري شيحة، وجابر أيمن جابر حمدان، ومحمد محمود أبو هنية، ومحمد فائق الرفاعي، وزيد زكريا.

واعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من بلدة اليامون، غرب جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبادة فواز السمار بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث في محتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رامي العسكري، بعد أن داهمت منزله في الحي الشرقي من المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة ومخيم جنين لليوم الرابع على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 13 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، ودمار كبير في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.