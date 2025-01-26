حماس: الاحتلال يخرق الاتفاق بمنع عودة النازحين لشمالي غزة... نتابع مع الوسطاء

اتهمت حركة حماس، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر منع عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب ووسط قطاع غزة إلى شماله. وأكدت الحركة أنها تتابع هذا الانتهاك مع الوسطاء في محاولة للتوصل "إلى حل يفضي إلى عودة النازحين".

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وأوضحت الحركة، في بيان رسمي صدر عنها، أن سلطات الاحتلال تتذرع بملف الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، المحتجزة في قطاع غزة، لتبرير هذا المنع، مشيرة إلى أنها أبلغت الوسطاء أن الأسيرة على قيد الحياة، وقدمت كل الضمانات اللازمة للإفراج عنها.

وحملت حماس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تعطيل تنفيذ الاتفاق، مشددة على أنها تتابع العمل مع الوسطاء على إيجاد حل يضمن عودة النازحين إلى منازلهم في أقرب وقت، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل النازحون في قطاع غزة الانتظار في عدة نقاط تجمعات فيها على طول طريق صلاح الدين وشارع الرشيد، لسماح لهم بالعودة إلى شمالي القطاع عبر "محور نيتساريم"، بعد أن كان من المقرر أن تتم عودتهم الأحد.

ورغم ذلك، لا تزال إسرائيل ترفض السماح بعودة النازحين إلى شمال غزة، مما أجبرهم على قضاء الليل في العراء على شارع صلاح الدين وسط القطاع، فيما استهدف جيش الاحتلال عددا من الغزيين بزعم الاقتراب من محور "نيتساريم".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق مع فصائل المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن أهالي القطاع ما زالوا ينتظرون انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين، وهو ما كان مقررًا منذ الثامنة صباحًا.

وفي بيان أصدره، حذر المكتب الإعلامي المواطنين من الاقتراب من محور "نيتساريم" بسبب استمرار تواجد قوات الاحتلال في المنطقة وإطلاقها النار، داعيًا إلى توخي الحذر حفاظًا على سلامتهم في ظل هذه الخروقات، وسط استعدادات متواصلة لعودة النازحين إلى شمالي القطاع.

بدورها، زعمت حكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حركة حماس انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، عبر عدم الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود، وعدم تقديم القائمة التفصيلية لحالة جميع الرهائن الذين تشملهم المرحلة الثانية.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي بيانا لسكان قطاع غزة، أشار فيه إلى أن محور "نيتساريم"، لن يكون متاحا ولن يتم فتحه، "حتى يتم تسوية إطلاق سراح أربيل يهود بين الوسطاء وإسرائيل".

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن السبت، أنه لن يُسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمالي قطاع غزة قبل التوصل إلى ترتيب بشأن إطلاق سراح الرهينة يهود، المحتجزة لدى "سرايا القدس" التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"؛ وفيما تعتبرها إسرائيل مدنية، نقول الجهاد الإسلامي إنها عسكرية.