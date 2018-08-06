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التصدي لمحاولة إقامة بؤرة استيطانية بالمعرجات

تاريخ النشر: 06/08/2018 - 11:47

التصدي لمحاولة إقامة بؤرة استيطانية بالمعرجات
مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام بالأغوار (نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم الإثنين، على رعاة أغنام من البدو في منطقة المعرجات غرب أريحا بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن محاولاتهم التضييق على سكان المنطقة لإقامة بؤرة استيطانية عشوائية.

ووفر جنود الاحتلال الحماية للمستوطنين الذين نكلوا واعتدوا على المواطنين الذين تصدوا لهم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين.

كما اعتدى الجنود على أهالي التجمع وطاقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومجموعة من المتضامنين ومنعوهم من الوصول إلى التجمع البدوي.

كما قام جنود الاحتلال بمنع وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، من الوصول إلى التجمع البدوي، حيث هدد جنود الاحتلال بإطلاق النار على كل من يحاول الوصول إلى منازل المواطنين في التجمع المقام عند مفرق بيتلو شمال شرق رام الله.

وذكر الناشط بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، زاهر أبو حسين، أن طاقم الهيئة تحرك فور سماعه أنباء هجوم المستوطنين على منازل المواطنين وممتلكاتهم وحاولوا سرقة بعض المزروعات والاغراض الخاصة بسكان تجمع المعرجات، إلا أن سكان التجمع تصدوا لهم إلى أن حضرت قوات الاحتلال، حيث غادر المستوطنين دون أن يتم اعتقال أي منهم.

 


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#الأغوار

التصدي لمحاولة إقامة بؤرة استيطانية بالمعرجات

من عرب 48

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