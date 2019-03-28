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بذكرى يوم الأرض: 110 آلاف دونم بالضفة تستخدم للزراعة بالمستوطنات

تاريخ النشر: 28/03/2019 - 11:45

بذكرى يوم الأرض: 110 آلاف دونم بالضفة تستخدم للزراعة بالمستوطنات
(وفا)
عرب ٤٨

قال جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، في تقرير له، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 43 ليوم الأرض، إن الاحتلال الإسرائيلي صادق خلال عام 2018، على الاستيلاء على نحو 508 دونمات من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد التقرير، بأن الاحتلال يستغل بشكل مباشر قرابة الألفين و642 دونما من الأراضي الواقعة في المناطق المصنفة "ج"، وهو ما نسبته 76.3 في المائة من مجمل تلك المناطق، والتي تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف و375 دونمًا.

وأشار إلى أن الاحتلال استولى في ذات الفترة على مئات الدونمات الخاصة بالفلسطينيين من خلال توسيع الحواجز العسكرية وإقامة نقاط مراقبة عسكرية لحماية المستوطنين.

وذكر أن الاحتلال جرف واقتلع 7 آلاف و122 شجرة عام 2018، وبذلك يبلغ عدد الأشجار التي اقتلعت أكثر من مليون شجرة منذ العام 2000 وحتى نهاية العام 2018، بحسب تقرير جهاز الإحصاء.

وبلغت المساحة المزروعة في المستوطنات، وفق التقرير، حوالي 110 آلاف دونم غالبيتها من المزروعات المروية.

وأظهر التقرير، أن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية للاحتلال، بلغ في نهاية عام 2017 بالضفة الغربية 435 موقعا، منها 150 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية.

وشهد عام 2018 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وصادق الاحتلال على بناء حوالي 9 آلاف و384 وحدة استيطانية جديدة، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال هدمت ودمرت خلال الفترة ذاتها 471 مبنى، منها حوالي 46 في المائة بمحافظة القدس بواقع 215 عملية هدم، وتوزعت المباني المهدومة بواقع 157 مبانٍ سكنية و314 منشأة، وأصدرت أوامر بهدم 546 مبنى في الضفة الغربية والقدس.

وأظهرت الإحصائيات، أن قوات الاحتلال قتلت 312 فلسطينيا عام 2018، منهم 57 شهيدا من الأطفال و3 سيدات. وقد بلغ عدد الجرحى 29 ألفًا و600 جريح. وارتفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى 6 آلاف، منهم 250 طفلا و54 فلسطينية.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#يوم الأرض
#الضفة الغربية
#مستوطنون
#هدم
#مصادرة

من عرب 48

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