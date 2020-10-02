  2. فلسطينيات
  3. الاستيطان والمستوطنات

بإيعاز من نتنياهو: دفع مخططات بناء 5400 مسكن جديد بالمستوطنات

تاريخ النشر: 02/10/2020 - 15:18

بإيعاز من نتنياهو: دفع مخططات بناء 5400 مسكن جديد بالمستوطنات
(أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يعقد مجلس التخطيط الأعلى للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية اجتماعا، في 12 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، للمصادقة على بناء 5400 وحدة سكنية جديدة، بموجب تعليمات صادرة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليومن الجمعة.

وبموجب هذا المخطط، فإن أكثر من نصف الوحدات السكنية الجديد (2,929 وحدة( ستقام في مستوطنة "بيتار عيليت" الحريدية.

ويقضي المخطط الاستيطاني ببناء 629 وحدة سكنية في مستوطنة "عيلي"، 560 وحدة في مستوطنة "غيلو" جنوبي القدس المحتلة، 286 وحدة في مستوطنة "هار براخا"، 120 وحدة في مستوطنة "باني كيدم"، 181 وحدة في مستوطنة "عيناف"، 21 وحدة في البؤرة الاستيطانية "شمعا" في جنوب جبل الخليل.

كذلك سيناقش مجلس التخطيط للبناء في المستوطنات دفع مخططات لبناء 2910 وحدات سكنية أخرى في المستوطنات، بينها 370 وحدة سكنية في مستوطنة "غفعات بنيامين" و354 وحدة في مستوطنة "نيلي".

وادعت جهات في مجلس المستوطنات أن نتنياهو سعى إلى تجميع البناء الاستيطاني في الأشهر الماضية على خلفية المحادثات مع الإمارات والبحرين حول اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات، والذي جرى توقيعها منتصف الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في مكتب نتنياهو قولهم إن إيعاز الأخير بالمصادقة على مخطط البناء الاستيطاني الواسع "يفند الادعاءات وكأن هناك تجميد بناء" في المستوطنات.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن "نتنياهو هو أكبر بناء في المستوطنات. والتأخير نجم عن أسباب مفهومة تتعلق باختراق الطريق التاريخية مقابل دول الخليج، لكن الآن لم يعد هناك سببا لتأجيل المصادقة" على المخططات الاستيطانية.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء الوحدات الاستيطانية، موضحة أن ذلك يندرج في إطار تطبيق صفقة القرن بالقوة.

وذكرت الوزارة أن "تعميق البناء الاستيطاني في الضفة، يندرج في إطار تطبيق صفقة القرن المشؤومة من طرف واحد، وبقوة الاحتلال، كترجمة عملية لقرارات الضم الإسرائيلية".

وأضافت أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، لم يتوقف لحظة واحدة.

وأردفت الوزارة أن ذلك "يكشف حملات الإدارة الأمريكية، ودولة الاحتلال المضللة للعديد من الدول، وتلاعبهما في الكلمات، والمفاهيم، والمعاني لاستدراج مواقف دول بعينها إلى مصيدة التطبيع".


#استيطان
#نتنياهو
#الإمارات
#البحرين
#بناء استيطاني

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعتقل القيادي بحركة حماس حسن يوسف والرجوب يُدين
جيش الاحتلال يعتقل القيادي بحركة حماس حسن يوسف والرجوب يُدين

2020-10-02

3 وفيات و545 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في الضفة والقدس وغزّة
3 وفيات و545 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في الضفة والقدس وغزّة

2020-10-02

مركزية فتح تصادق بالإجماع على "التوافقات" التي تمّت مع حماس
مركزية فتح تصادق بالإجماع على "التوافقات" التي تمّت مع حماس

2020-10-02

الأكثر قراءة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد الإغلاق والقيود على المظاهرات

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد الإغلاق والقيود على المظاهرات

2020-10-01
هبة القدس والأقصى: زيارات لعائلات وأضرحة الشهداء

هبة القدس والأقصى: زيارات لعائلات وأضرحة الشهداء

2020-10-01
الصحة الإسرائيليّة: 52 وفاة بكورونا منذ صباح الخميس

الصحة الإسرائيليّة: 52 وفاة بكورونا منذ صباح الخميس

2020-10-01
اتفاق لبناني إسرائيلي على بدء التفاوض لترسيم الحدود البحرية والبرية

اتفاق لبناني إسرائيلي على بدء التفاوض لترسيم الحدود البحرية والبرية

2020-10-01
السلطة الفلسطينية تمنح رخص بناء في الأغوار الشماليّة لأوّل مرة

السلطة الفلسطينية تمنح رخص بناء في الأغوار الشماليّة لأوّل مرة

2020-10-01