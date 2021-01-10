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مستوطنون يسرقون 130 شتلة زيتون في نابلس

تاريخ النشر: 10/01/2021 - 12:23

مستوطنون يسرقون 130 شتلة زيتون في نابلس
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اقتلع مستوطنون، اليوم الأحد، 130 شتلة زيتون في بلدة قصرة جنوبي مدينة نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان، شمالي الضفة الغربية، غسان دغلس في تصريح لـ"وفا"، إن مستوطني "ييش كودش" الجاثمة على أراضي القرية أقدموا على اقتلاع أشتال الزيتون وسرقتها في منطقة شعب الخراب شرقي قصرة، وتعود ملكيتها الى كل من: عصام عبد الحميد، وعبد الحميد خريوش، ومحمد ابراهيم عودة، ونايف كعابنة.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال قد ارتكبت في السادس من الشهر الجاري مجزرة بحق 3 آلاف شجرة زيتون في بلدة دير بلوط غربي سلفيت، في استهداف واضح وممنهج من قبل الاحتلال ومستوطنيه لأشجار الزيتون في مناطق الضفة الغربية كافة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما تصدى أهالي حي وادي الربابة في سلوان يتصدون لجرافات الاحتلال ومنعوها من تجريف أراضٍ في حي وادي الربابة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مستوطنون
#اقتلاع وسرقة أشتال زيتون
#قصرة
#نابلس

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